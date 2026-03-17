米10年債利回り上昇、原油高インフレ警戒 米10年債 4.2336 + 0.0176(+ 0.42%) 米10年債利回りは時間外で上昇。原油先物が96ドル台にまで上昇しており、原油高によるインフレ加速が警戒される。米利下げ時期後ずれとの見方が広がっている。