ドル円159.40円台植田日銀総裁発言で円売り広がる、ドル買いも継続 植田日銀総裁の発言を受け円売りが広がっておりクロス円は軒並み上昇。有事のドル買い継続でドル円は159.40円台まで上昇している。 植田日銀総裁は、長期金利が急激に上昇するといった例外的な状況では機動的にオペを実施すると述べた。国債買い入れ増額により金利上昇を抑える姿勢を示したことで、円売りが広がっている。