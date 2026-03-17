◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 イタリア - ベネズエラ(日本時間17日、ローンデポ・パーク)WBC準決勝でベネズエラ代表のエウヘニオ・スアレス選手が追撃の1発を放ちました。スアレス選手は昨季、ダイヤモンドバックスとマリナーズで49本塁打を記録したスラッガー。この試合イタリアに2点をリードされて迎えた4回表に第2打席を迎えます。すると相手先発アーロン・ノラ投手が2球目に投じた高めのナックルカーブをジャスト