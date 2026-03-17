お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49）が17日までに、自身のXを更新。アナウンサーにバレンタインデーのお返しであげたチョコレートを交際が報じられている男性に食べられたというやり取りに反響が集まっている。【写真】「ウケる」女性アナにあげたチョコを巡って彼氏とやり取りするクロちゃんの投稿クロちゃんは15日に「あかねちゃん可愛いしんねー！バレンタインで本命チョコもらったので、ホワイトデーのお返し