【エルサレム＝福島利之】イランから発射された弾道ミサイルやイスラエルによる迎撃弾の破片が１６日、エルサレムの旧市街の数か所に落下した。旧市街は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地で、イエスの墓があるとされる聖墳墓教会の隣の敷地にも破片が落下した。イスラエル警察によると１６日午後４時頃、聖墳墓教会の隣の敷地の建物にミサイルの破片が落ち、屋根の一部を破壊した。イスラム教の聖地アルアクサ・モスク