「大相撲春場所・１０日目」（１７日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口１４枚目の森麗（３８）＝大嶽＝が西序ノ口２０枚目の潮来桜（４７）＝式秀＝と対戦。押し出して２勝３敗とした。潮来桜は２勝３敗となった。立ち合いから押し込み、土俵際で粘る相手を押し出した。これで対戦成績１２勝５敗と相性の良さを発揮。「油断しないように、滑らないように気をつけました。緊張したがイメージ通り。相手が残ってきて焦りました