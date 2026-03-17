22年9月に22歳の若さで急逝した俳優梶田冬磨（かじた・とうま）さんの妻でモデルの青木菜花（なのか、26）が17日までにYouTubeチャンネル「I LOVE mama」に出演。4歳の長女とマレーシアへ移住することをあらためて報告し、思いを語った。青木は7日、自身のYouTubeチャンネルにアップした動画で、子どもの英語留学のためマレーシアに移住することを報告していた。今回の動画でもあらためて移住について報告。「3年ちょっとくらい実