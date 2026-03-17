売れるネット広告社グループが５営業日ぶりに反発している。同社は１６日取引終了後、暗号資産決済事業「みなペイクリプト」を展開する新会社「ＧＡＮＥＣＣＩ」を４月にも設立すると発表。これが材料視されているようだ。 みなペイクリプトは、スマートフォンやタブレットなどを活用し、暗号資産による決済を簡単に受け付けることができる決済ソリューション。実店舗でも導入しやすいシンプルな決済導線