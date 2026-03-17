１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３１銭前後と前日の午後５時時点に比べ３銭程度のドル高・円安で推移している。 １６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円０７銭前後と前週末と比べて６５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ベッセント米財務長官が１６日の米ＣＮＢＣのインタビューで「米国はイランの石油タンカーのホルム