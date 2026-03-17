日本道路交通情報センターによりますと、きょう（17日）午前8時50分ごろ、山陽自動車道（上り）道口パーキングエリア付近でトラックと乗用車が絡む事故がありました。 【地図】山陽自動車道トラックと乗用車が絡む事故道口PA付近（上り）現場付近を先頭に2キロｋ渋滞【岡山】 この事故により車線規制が行われていて、現場付近を先頭に上りで約2キロの渋滞が発生しているということです。（午前10時現在） 発