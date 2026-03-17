丸千代山岡家は反発。１６日取引終了後、２７年１月期単独業績予想について売上高を４８３億６１００万円（前期比１２．５％増）、営業利益を５１億８４００万円（同１０．８％増）と発表した。前期に続き売上高、営業利益とも過去最高更新の見通しを示しており、これを好感した買いが入っている。 ３００店舗体制・４７都道府県への店舗展開の実現に向け、引き続き品質向上や人材採用、出店・改装など各種取り組みを進めて