[3.16 ラ・リーガ2部第30節 アルバセテ 2-1 ラス・パルマス]ラス・パルマスのFW宮代大聖が16日、敵地でのラ・リーガ2部第30節アルバセテ戦(●1-2)で今季3得点目を記録した。スタメン出場した宮代は前半6分、左のショートコーナーからMFマヌ・フステルが送ったクロスにファーで反応。左足で押し込み、先制弾を奪った。今年1月にヴィッセル神戸から期限付き移籍で加入し、2戦連発となる今季3ゴール目。そのままフル出場した。