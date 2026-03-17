ミュージカル『ジキル＆ハイド』佐藤隆紀 ミュージカル『ジキル＆ハイド』東京公演が東京国際フォーラム ホールCで開幕した。主演のジキル／ハイド役には柿澤勇人と佐藤隆紀がWキャストで演じる。 ミュージカル『ジキル＆ハイド』は、19世紀ロンドンを舞台に、人間の善と悪の二面性を描く作品。フランク・ワイルドホーンによる名曲の数々で彩られ、日本でも2001年の初演以来、長きにわたり