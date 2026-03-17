青瓦台（韓国大統領府）が3月16日、ドナルド・トランプ米大統領によるホルムズ海峡への軍艦派遣要請について「韓米間で十分な時間を持ち、十分な議論を経て決定すべき事案だ」として、慎重な立場を改めて強調した。【写真】トランプ氏より高市首相が人気？韓国の日米中露トップ好感度調査青瓦台のイ・ギュヨン広報疎通首席秘書官は同日のブリーフィングで、今回の事態について「非常に慎重に対処しようとしている」と述べた。併せ