「ミズノ（MIZUNO）」が、南仏マルセイユ発のストリートブランド「VRUNK （ブランク）」とのコラボレーションシューズ「ウエーブプロフェシー 13.2 ブランク（WAVE PROPHECY 13.2 VRUNK ）」を発表した。3月21日からミズノショップ心斎橋、ミズノショップ渋谷パルコ、ミズノ公式オンライン、ミズノ取扱店で販売する。【画像をもっと見る】シューズは、ミズノ独自のソール構造である 「インフィニティウエーブ（INFINITY WAVE）