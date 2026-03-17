お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。ほっこりする一幕を紹介した。「先日新大阪の新幹線ホームで」と始めた山内。「僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきました」とつづった。写真にはマスク姿の2人の女性が、コーンポタージュの缶を手渡す写真を掲載。「ありがとうございます『あっ、おはようございます』と言う暇もなくコンポタを渡してきました」と投