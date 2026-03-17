準決勝で米国に敗れたドミニカ共和国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国が1-2で米国に敗れた。優勝候補同士の熱戦。フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.らが揃ったスーパースター軍団が4強で散った。最後は9回2死三塁と攻めたが、“疑惑の1球”で三振とされ、試合終了に。失意に暮れたが、ホテルに帰ったナインを驚きの光景が待ってい