NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがAIカンファレンス「GTC 2026」の基調講演で宇宙で動作するAI処理モジュール「Space-1 Vera Rubin Module」を発表しました。NVIDIA Launches Space Computing, Rocketing AI Into Orbit | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/space-computingNVIDIA GTC Keynote 2026 - YouTubeNVIDIA Space-1 Vera Rubin ModuleはRubin世代のGPUを搭載したAI処理モジュールで、宇宙空間においてH10