佐藤二朗が初の漫画原作を手がけ、脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）より、見えない狂気を捉えたポスタービジュアル、場面写真が解禁。併せて、本作の主題歌がNovel Coreの書き下ろし新曲「名前」に決定した。【写真】その“右手”から目を離すな――『名無し』場面写真ギャラリー鬼才・佐藤二朗が映画化を目指して執筆したものの、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となっていたオリジナル脚