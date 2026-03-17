Novel Coreの新曲「名前」が、5月22日(金)より全国公開される映画『名無し』の主題歌に決定した。新曲「名前」は、Novel Coreにとって初となる映画主題歌。映画『名無し』のために完全書き下ろしで制作された楽曲で、作品の世界観に寄り添いながら、その物語を音楽で彩る1曲となっている。映画『名無し』は、俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、脚本・主演を務める注目作だ。佐藤二朗が映画に