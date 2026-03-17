朝晩の気温差が大きくなるこれからの季節。頼りになりそうなのは、サッと気軽に羽織れるライトアウターです。今回、編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】のメンズラインのジャケット。スタンドカラーが印象的なジャケットと、きちんと感もプラスできる衿つきジャケットをご紹介します。大人コーデが垢抜けるジャケットを使った、スタッフさんの着回しコーデもぜひ参考に。 大人コー