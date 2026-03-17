タレント・うつみ宮土理（８２）が、４月にシンガー・ソングライターの加藤登紀子（８２）を特別ゲストに迎え、芸能生活６０周年記念のチャリティーコンサート「子供に笑顔を！」（４日、東京・中目黒キンケロ・シアター）を開催することになり、このほど取材に応じた。「ロンパールーム」のお姉さんで１９６６年、一躍有名になったうつみは、芸能生活６０年を迎えた。「私が芸能界に入る前から歌手として一目置く、スター的存