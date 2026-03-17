【Gretsch g6138 ボ ディドリー モデル】（福岡県久留米市ケンタロック52歳）以前より欲しく…探すけど中古では、なかなか出回らない逸品。交通事故に遭い、半年の治療期間が過ぎた時に、某オークションサイトに出品され、見事に競り落とした愛機です。Gretschを神田商会が作るようになり、ボ モデルの受注生産を始めた1999年製の中古でした。ローコードの三つだけがエグれるようになってしまってたフレットを見た時は、前オー