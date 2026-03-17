◇大相撲春場所１０日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口１４枚目・森麗（もりうらら）が西同２０枚目・潮来桜（式秀）を押し出し、２勝３敗とした。立ち合いから前に出て、土俵際で粘られたが、足を止めずに圧力をかけた。潮来桜には過去１０勝４敗と大きく勝ち越していたが「油断しないように、いつものイメージ通りいきました。相手が残ってきて、ちょっと焦りましたけど。こけることが多いので、頭によぎって緊張