第98回アカデミー賞授賞式が現地時間15日に行われ、映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞ほか計6冠に輝いた。「ブゴニア」「F1(R)／エフワン」「フランケンシュタイン」「ハムネット」「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」「シークレット・エージェント」「センチメンタル・バリュー」「罪人たち」「トレイン・ドリームズ」といった有力作を抑え、その