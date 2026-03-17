日本の力は部活動にある。放課後の部活動に中学生の85％、高校生の70％以上が参加する。人気種目はほとんどすべての学校にチームがある。部活は大学入試の評価要素になるうえ、学生時代に必ず経験しておくべき「青春の象徴」だ。郡と県の選抜戦を通過してインターハイ（全国高校体育大会）や甲子園（高校野球全国大会）に出ること自体が目標となる。在日韓国人のオ・ヨンギルOKウッメンラグビー部監督は「私も部活でラグビーをした