飯島早紀。日本バスケットボール女子リーグで10年以上も守備を担ってきたシックスマンだ。引退の手続きを踏んでいたが、昨年韓国に渡り、下位チームのBNKとハナ銀行を最上位圏に引き上げた。今季はオールスター人気投票で1位になった。ファンは彼女の名前「サキ」の発音から「サギキャ」と呼ぶ。ゲームの中の詐欺（公平でないほど高い能力値）キャラクターのように圧倒的ということだ。この場面は現在の韓日スポーツの現実をそのま