グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOKが強烈なダンスパフォーマンスでファンの心をがっちりとつかんだ。JUNG KOOKは15日、自身の個人のTikTok（ティックトック）アカウントに「Two」チャレンジのダンス動画を公開した。軽やかなステップでダンスを始めたJUNG KOOKは、すぐさまパワーあふれる雰囲気にスイッチし、全精力を注ぎ込んだ。短い動画ではあったが、ダンスを披露するJUNG KOOKの完璧な姿は、これまでの絶え間な