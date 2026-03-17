スケーターが 、味の素社・Oxxx社と連携し、冷凍カセットミール「Pitamo（ピタモ）」の期間限定テスト販売に協力。日々の幼児向け弁当づくりにおける「調理」「見栄え、栄養バランス」「詰め作業」「時間制約」といった複合的な負担の新たな解決を目指します。 スケーター 冷凍カセットミール「Pitamo（ピタモ）」期間限定テスト販売に協力 スケーターが、味の素とOxxxが2026年3月17日より実施する、幼児向け冷凍