ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、袖の配色使いもかわいい、ディズニーデザイン「背中あったかチュニック」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「背中あったかチュニック」くまのプーさん © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.