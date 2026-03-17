◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 イタリア-ベネズエラ(日本時間17日、ローンデポ・パーク)イタリアが負けたらおわりの準決勝ベネズエラ戦で、大事な先制点を奪いました。ゲームは初回に両チームとも併殺で無得点におさえる好守備を発揮した立ち上がりとなります。そしてイタリアは続く2回表も先発アーロン・ノラ投手が巧みに打者を打ち取り、無失点に抑えます。するとその裏にイタリア打線が奮起。1アウトからザック・デ