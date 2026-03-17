歌手の武田鉄矢が１７日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演。１５日に亡くなった大相撲の元大関若嶋津さんの妻で元アイドル歌手の高田みづえさんとのデビュー当時の秘話を明かした。番組では、大相撲の元大関若嶋津で先代二所ノ関の荒磯親方＝本名・日高六男＝（享年６９）が１５日、死去した。６９歳だった。「南海の黒豹（くろひょう）」と呼ばれた人気力士だった現役時代の活躍を振り返った。当時人気絶頂のアイドルで