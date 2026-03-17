元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。2025年にお子さんが小学校・中学校にダブル入学した川崎さん。「入学前に準備しておいてよかったこと」を教えてもらいました。文・写真＝川崎みさハプニングは「準備」で回避できる！この度は、ご入学誠におめでとうございます！小学校入学を前に「4月からの新生活をうまくやっていけるかな？