◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラーイタリア（2026年3月16日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアと対戦。2点ビハインドの4回に4番のユニジオ・スアレス内野手（34＝レッズ）が反撃の2号ソロを放った。2回に押し出し四球などで先制を許した嫌な流れを4番が振り払った。4回1死からスアレスがイタリア先発・ノ