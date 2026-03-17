King ＆ Princeの永瀬廉が、女性月刊誌『美ST』2026年5月号の「増刊Special Edition」（光文社）の表紙に登場する。【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉水色のパステルカラーのジャケットでピュアさを感じる表情を浮かべる永瀬が目印。カバーストーリーは「楽しくても、辛くても。まっすぐな愛の育て方」をテーマに届ける。最近は、ダークな役から『鬼の花嫁』で演じた高貴なあやかしの次期当主まで、役柄の振り幅の