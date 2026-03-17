マックス・マンシーとマックス・マンシーが16日（日本時間17日）、MLBのオープン戦で同じ日、同じイニングに本塁打を放つという“奇跡”を演じた。ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）はブルワーズとのオープン戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に相手右腕・パトリックの低め直球を捉え、右中間スタンドにソロ本塁打を放った。一方、アスレチックスのマックス・マンシー内野手（23）はエンゼルスとのオープン戦に「7