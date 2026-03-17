ABEMA（アベマ）」は2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えるにあたり、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開する。【映像】1000万シリーズ5年ぶりに復活！ウルフアロンが衝撃の参戦ABEMAは2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。“いつでもどこでも繋がる社会インフラ”を目指し、時間や場所にとらわれず、視聴者が日常的に来訪するコンテンツの制作・