アンガールズ田中卓志（50）が16日、フジテレビ系「呼び出し先生タナカ」（月曜午後7時）に出演。卒業式SPと題した最終回で、心にたまっていた不満を爆発させた。起立して“おば科”生徒10人らが「仰げば尊し」を斉唱。生徒が着席したところで、役副担任「ハセガワ先生」ことシソンヌ長谷川忍から「タナカ先生から生徒のみなさんへ贈る言葉、お願いします」と促され、田中が正面を向いた。田中は「そうですね、もう4年間ちょっとね