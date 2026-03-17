大手食品卸の日本アクセスがこのほど開催した展示会企画「新商品グランプリ2026春夏」の和日配部門で、新進のスパウトパウチ入り「国産刻み紅しょうが」が1位を獲得した。同企画は、秋冬と春夏の年2回、発売された新商品を一般消費者が価格や味、使い勝手などの観点から総合評価する日本アクセス独自の販促企画。針状に細かく刻んだ紅生姜をスパウトパウチに充填し、液切り不要で必要な量だけ絞り出せる。料理への“ちょい足し”