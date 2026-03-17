東海汽船は、インターネット割引と早期購入割引の発売を3月31日乗船分をもって終了する。近年の人件費や船舶修繕費等の上昇により、厳しい経営環境が続いているためとしている。学生割引・障がい割引・株主割引は4月1日以降乗船分も購入できる。「インターネット割引」特1等和室を除く客室が10％割引となる運賃。「早期購入割引」は全客室の運賃が乗船14日前までの購入で15％割引となる運賃。