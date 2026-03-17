旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■可憐な花です正解：アマドコロ難易度：★★★★★若芽は春、根茎は秋が旬ですアマドコロとはキジカクシ科アマドコロ属に属する多年草で、春になると地中から若芽を伸ばし、葉の付け根に白い釣鐘型の花を垂れ下げて咲かせます。見た目は