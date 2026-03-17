◆滞在時間無制限×昼のみできる東京レストラン5選。中華の名店、高級ホテル、ビュッフェまで編集部がおすすめ画像／ブッフェダイニングプリンスマルシェ／新宿プリンスホテルお昼から贅沢に“昼飲み”できたら幸せ。そこで、滞在時間無制限で飲み放題が楽しめるレストランを編集部が厳選してご紹介。いちごスイーツもスパークリングも堪能できるホテルビュッフェをはじめ、知る人ぞ知る中華の名店で名物とオリジナルサワーを味わ