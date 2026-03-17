◆THE THOUSAND KYOTO「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」。初夏の京都の情景を表現した繊細な抹茶スイーツTHE THOUSAND KYOTOの「TEA AND BAR」で、新緑の京都を“抹茶の箱庭”に見立てた「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」を開催。期間は、2026年4月17日（金）から5月24日（日）まで。抹茶のテラリウム風パルフェや枡仕立てのティラミス、苔ムースなど初夏の情景を映したスイーツ、茶そばやいなり舟といった