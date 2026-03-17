18日(水)から低気圧が東へと進み、日本列島は西から天気が下り坂になりそうです。西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。19日(木)の午前は、関東の沿岸部などで雨の降り方が強まる見込みです。18日(水)午前9時の予想天気図です。東シナ海に低気圧があって前線をともなっています。低気圧は東へと進む見込みです。19日の朝には低気圧は関東付近へと進む見込みです。太平洋側の地域では南から暖かく湿った空気が流れ込み、