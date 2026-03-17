カルビーと、グレープストーンは、コラボレーションし、進化系ポテトチップスの東京駅限定ショップ「JAGA BOULDE」（じゃがボルダ）をJR東京駅構内グランスタ東京内で展開している（グレープストーン運営）。今回、同店舗限定の新商品として「じゃがボルダチップス 帆立の炭火焼きバター醤油味」を3月16日から季節限定で発売する（販売元はグレープストーン）。「じゃがボルダ」は、カルビーの一歩進んだ“おいしい”“楽しい”“