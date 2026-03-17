ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環として、農林水産省とJミルクが立ち上げた官民共同プロジェクトである「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同し、学校給食が一時休止となる春休み期間中における牛乳の消費拡大を目指し、チルドカップ飲料から「春のお