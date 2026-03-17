Mizuno（ミズノ）は、マッシュスタイルラボが展開する、メンズブランド「AOURE（アウール）」との初コラボレーションアイテムを、3月25日12時にAOUREオフィシャルオンラインストア、ミズノ公式オンラインで先行予約開始、4月1日にAOURE全国直営店舗、ミズノ公式オンラインで発売する。今年創業120周年を迎える総合スポーツ用品メーカー「Mizuno」のスポーツテクノロジーと「AOURE」が提案するビジネスウエアを融合したコレクション