F1第2戦・中国GPレビュー（前編）中国GP決勝の32周目、フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）はピットに戻ってマシンを降りた。ステアリングやシートに伝わる振動がひどく、手や脚の感覚が失われかけたためだった。中国GPも残念な結果に終わったアストンマーティン・ホンダphoto by BOOZY「レースの20周目あたりから、手脚の感覚がなくなってきた。今日はバイブレーションのレベルがすごく高くて身体的に厳しかった