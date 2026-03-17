「オープン戦、ロッテ−阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）侍ジャパンに参加していた阪神の佐藤輝明内野手、森下翔太外野手、坂本誠志郎捕手がチームに合流した。前日に成田空港着のチャーター機で帰国したばかりの３人。まだ時差ぼけも残っていると考えられる中、タイガースのウェアに身を包んでチームと一緒に球場入りした。佐藤輝と森下は準々決勝のベネズエラ戦で活躍。１点を追う三回に佐藤輝が同点の適時二