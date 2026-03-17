17日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比06銭円安ドル高の1ドル＝159円34〜36銭。ユーロは1円07銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円07〜13銭。原油価格の高騰が一服し、供給停滞による世界経済悪化への懸念が和らいだことで「有事のドル買い」が後退したが、その後国内輸入企業による実需のドル買いも入った。市場では「中東情勢の緊迫が続き、原油価格は再上昇する可能